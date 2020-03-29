نائب يطلق مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة ويتبرع براتب 3 شهور

أطلق أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، مبادرة "إحنا معاك" لدعم المرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة بالدّائرة، بالتعاون مع بعض رجال الأعمال؛ لتوفير المساعدات المالية وتوزيع السلع الأساسية على المتضررين من إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال علي، في بيان الأحد، إن المبادرة مستمرة فى عملها، خاصة مع قرب حلول رمضان، معلنًا تبرعه براتب مجلس النواب لمدة 3 أشهر، وتوجيه كافة الأموال لدعم هؤلاء المتضررين جراء الأزمة الراهنة من تداعيات انتشار الفيروس في جميع دول العالم.أضاف: أن هناك تضافر لكافة المؤسسات وخطوات استباقية على أرض الواقع، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها، مشيدًا بما يبذله الأطباء من تضحيّات فى هذه الأزمة، وأنهم بمثابة جنود فى أرض المعركة.وناشد نائب المرج المواطنين البقاء فى المنازل لحين انتهاء محاصرة فيروس كورونا، والمجتمع المدنى المساهمة والمشاركة فى تخطى هذه الأزمة.