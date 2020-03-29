المناهج المقررة في التعليم العام حتى ١٥ مارس ٢٠٢٠





























أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المناهج الدراسية التي سوف يكون الطلاب مسئولين عنها في المشروعات البحثية أو الامتحانات من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي في جميع المواد المقررة.وذلك تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، قام مستشارو المواد الدراسية بتحديد الدروس المحذوفة فيما هو مقرر بعد 15 مارس حتى نهاية الثانوية العامة، حتى يتيسر للطلاب تحديد الدروس المقرر أن تأتي أسئلتها في امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق 7 يونيو المقبل.