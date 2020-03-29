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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن يواصل إطلاق فرق التعقيم لمواجهة كورونا بالقليوبية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:22 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

وقامت أمانة الحزب في مركز كفر شكر، بحملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والمنازل، والمصالح الخدمية والمنشآت الحيوية، وكذلك المحلات التجارية، وذلك للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرصت أمانة الحزب في كفر الشكر، على تنظيم حملات توعية المواطنين بطرق الوقاية من الفيروس، وتوزيع منشورات بطرق الوقاية.

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