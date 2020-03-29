فرنسا تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2606

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 2606 حالات.وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس تسجيل ورصد 319 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، وقالت الوزارة: "بلغ إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 37575".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.