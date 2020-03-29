حفل تامر عاشور «الأون لاين» يتصدر تريند يوتيوب (فيديو)

تصدر حفل المطرب تامر عاشور الذي أحياه يوم الجمعة الماضي عبر الإنترنت لأول مرة عبر "يوتيوب" تريند الموقع على مدار يومين.وجاء قرار تامر عاشور بإحياء حفل غنائي "أون لاين" دعمًا منه لحملة "خليك في البيت" وتضامنًا مع قرارات الحكومة المصرية بضرورة البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".يذكر أن أخر ألبومات تامرعاشور الغنائية ألبوم "أيام" والذي طرح في شهر مارس من العام الماضى، وضم الألبوم 12 أغنية وهى: "أيام، حبيبى أنت حبيبى، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكايه، متختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، سلام، مره، وخلصانة الحكاية".