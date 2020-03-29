الأردن يسجل ثانى وفاة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر الأحد، عن تسجيل ثاني وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، لرجل مسن في الـ77 من العمر.وقال الوزير، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة لرجل يبلغ من العمر 77 عاما" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.وأضاف أن "عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 259 حالة بعد تسجيل 13 إصابة جديدة، اليوم الأحد"، مشيرا إلى مغادرة 18 من المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.وكان المدير العام لمستشفى الأمير حمزة الحكومي المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، الطبيب عبدالرزاق الخشمان، قد أعلن، السبت، عن "تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما".وأضاف أن "السيدة (الأردنية) كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة".وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، عن تفعيل "قانون الدفاع" لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس، وعطلت القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية.وستفرج السلطات، غدًا الإثنين، عن نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة بعد قضائهم أسبوعين في الحجر الصحي.وأوقفت عمّان الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمّعات ومجالس العزاء، وأغلقت صالات السينما والمطاعم.