برلماني يطالب بوقفة حقوقية دولية ضد الظروف اللإنسانية لعمال منشآت كأس العالم بقطر

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بوقفة حقوقية دولية للتنديد بالظروف اللإنسانية التي يعمل بها العمال في منشآت كأس العالم في قطر وتأخير الرواتب وإجبارهم على العمل رغم تفشي كورونا في الدوحة.وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، إن ما يقوم به تنظيم الحمدين في حق العمالة الأجنبية على الأراضي القطرية غير إنساني على الإطلاق، وينبغي محاسبة النظام القطري والتنديد بهذه الممارسات دوليا، مشددا أن قطر تنتهك حقوق الإنسانية وتعرف أن هناك وباء مميتا ليس له علاج، ورغم ذلك لا تعطى العمال حقوقهم ولا تعطيهم إجازة مدفوعة الأجر حتى تنتهي موجة الوباء، لافتا الى أن جريمة العمالة الأجنبية في قطر، هى أم الجرائم لتنظيم الحمدين لأنه قد يموت بسببها آلاف العمال ويتم التكتم على الأمر.