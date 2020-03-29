«تموين الفيوم» تكثف حملاتها لمراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع

أكد المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية تموين الفيوم، استمرار جهود مديرية التموين فى التواجد الميدانى لضبط ومراقبه الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية والكميات المعروضة بالأسعار المناسبة لاحتياجات المواطن الفيومى.وشدد على تكثيف الحملات التموينية بدائرة المحافظة والمراكز والقرى للتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية وضرورة وضع تسعيرة على السلع الغذائية وقامت اليوم مجموعة من الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع وتوافر السلع الغذائية.وأكد تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمتابعة المستمرة من وقت العجن فى الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن لتفادى الازدحام ووصوله بالمواصفات القياسية والإشراف على توزيع الخبز للمواطنين وتجنب أي ازدحام وتكدس.كما تم المرور على محطات تموين الوقود للتأكد من توافر البنزين بأنواعه والسولار وعدم تكدس المواطنين.