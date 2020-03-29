ميريام فارس تشارك في مبادرة «سقفة» لتكريم أطباء لبنان

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في مبادرة "سقفة"، لتكريم أطباء لبنان بعد حربهم مع فيروس كورونا، والتي نظمها عدد كبير من اللبنانيين من شرفات منازلهم.ونشرت ميريام فارس، فيديو لها رفقة نجلها جايدن، من شرفة منزلها وقالت فيه: "وقفة تحية وإجلال لكل الطاقم الطبي بلبنان".وعلقت على الفيديو قائلة: "لكل الممرضات والممرضين، الأطباء والمسعفين، الصيادلة والصليب الأحمر، الجيش اللبناني وقوى الأمن".وكانت الوقفة من باب الاعتراف بفضل الكوادر الطبية وذلك في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والذي انتشر بشكل كبير في الأيام الأخيرة ووصل عدد المصابين بالفيروس في لبنان 438.