الكنيسة تنشر عظة البابا فى «أحد المخلع» عبر الساوند كلاود

أطلقت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث العظة الأحدث لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "أحد المخلع" عبر تطبيق "ساوند كلاود".وكان المركز الإعلامي للكنيسة برئاسة "حليم" أطلق خدمة لنشر عظات البابا تواضروس عبر تطبيقات السوشيال الميديا المختلفة من صوتيات ومرئيات.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.وكان المجمع المقدس للكنيسة قد منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.