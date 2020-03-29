مستقبل وطن يواصل حملات التطهير والتعقيم ضد كورونا بمركز إطسا

انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تواصل أمانة الحزب بمركز إطسا، حملة التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد بقرية تطون، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.وقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إطسا بالفيوم، تحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحي أمين المحافظة، وبرئاسة عماداللواج أمين المركز، وبمشاركة عادل عبدالفتاح أمين الإعلام، وعزت لطفى وأيمن سليمان وصلاح عاشور وجمال حسين أعضاء الحزب بالقرية بحملة تطهير وتعقيم، شملت تعقيم وتطهير المساجد والكنائس والشوارع بالقرية، وتوعية المواطنين بوسائل الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه.يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب للوقاية من فيروس كورونا.