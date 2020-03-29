المغرب: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 463

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 104 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابة بالفيروس في المملكة إلى 463 حالة.وأهابت وزارة الصحة المغربية- في بيان اليوم الأحد- بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسئولية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.