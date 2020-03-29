البابا تواضروس عن الأطباء: جنود بواسل فى أزمة كورونا

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الأحد، عظة قداس اليوم، والتي أذاعتها الفضائيات المصرية بعنوان "عظة الأحد" بمناسبة حلول أحد المخلع (الأحد الخامس من آحاد الصوم المقدس).ووجّه البابا تواضروس في مفتتح العظة التحية لكل العاملين في الرعاية الصحية في الوقت الحالي لما يقومون به من دور مهم في حماية المصريين ووصفهم بالجنود البواسل، وقال خلال العظة: "الله ضابط الكل يدبر هذا العالم، وهو يحب البشر ولم يتخل عن هذا العالم والدليل أنه مازال يخلق بشرًا، فالله يحب العالم، لكنه لا يحب الشر الذي في العالم".كما تحدث قداسته عن محبة المال ومضارها التي ذكرها الكتاب المقدس مثل: "مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُورِ" (١ تي ٦: ١٠)، ولاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ، لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِبَّ الآخَرَ، أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ." (مت ٦: ٢٤).وأكد قداسته أن الخطوات المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد هي إجراءات قوية وحساسة، وأن قرار إغلاق الكنائس كان صعبًا وجديد على الكنيسة لكنه كان ضروريًّا لحماية كل أحد، كما ناشد الجميع بالتزام المنازل لما لهذا الإجراء من أهمية في كسر سلسلة انتشار الفيروس.وصلى البابا في الختام هذه الكلمات قائلًا: "يا رجاء من ليس له رجاء، يا معين من ليس له معين، يا عزاء صغيري القلوب، ميناء الذين في العاصف، نقول لك يا رب أننا في عاصف، لكن أنت هو الميناء، ميناء الخلاص. واثقين أننا في يد الله وأن بلادنا محفوظة، ولا تنسوا الوعد الذي اختصت به بلادنا "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ".