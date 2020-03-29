رئيس الإنجيلية: نستطيع أن نرى الأمل وسط الأزمات
الأحد 29/مارس/2020 - 07:22 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
وجه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رسالة للأقباط اليوم من منزله عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للطائفة.
وقال زكي في رسالته: "أفضل ما يمكن عمله في وقت الأزمة هو أن نعود لكلمة الله.. مهما كانت خطورة الوباء، بيقين الإيمان برب الحياة، نستطيع أن نعبر هذه الأزمة".
وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: "صحيح أنه يوجد قلق وخوف، ولكن المسيح يستطيع أن يأتي في وسط العواصف ليعطي طمأنينة وسلام، ونستطيع أن نرى الأمل وسط الأزمات".
وقال زكي في رسالته: "أفضل ما يمكن عمله في وقت الأزمة هو أن نعود لكلمة الله.. مهما كانت خطورة الوباء، بيقين الإيمان برب الحياة، نستطيع أن نعبر هذه الأزمة".
وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: "صحيح أنه يوجد قلق وخوف، ولكن المسيح يستطيع أن يأتي في وسط العواصف ليعطي طمأنينة وسلام، ونستطيع أن نرى الأمل وسط الأزمات".