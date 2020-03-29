رئيس الإنجيلية: نستطيع أن نرى الأمل وسط الأزمات



وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: "صحيح أنه يوجد قلق وخوف، ولكن المسيح يستطيع أن يأتي في وسط العواصف ليعطي طمأنينة وسلام، ونستطيع أن نرى الأمل وسط الأزمات".

وجه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رسالة للأقباط اليوم من منزله عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للطائفة.وقال زكي في رسالته: "أفضل ما يمكن عمله في وقت الأزمة هو أن نعود لكلمة الله.. مهما كانت خطورة الوباء، بيقين الإيمان برب الحياة، نستطيع أن نعبر هذه الأزمة".