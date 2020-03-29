رئيس جامعة الوادي الجديد يلتقي أعضاء التدريس عبر الفيديو كونفرانس

التقى الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، الأحد، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة الست عن طريق الفيديو كونفرانس في العاشرة والنصف من صباح اليوم.واطمأن رئيس الجامعة على متابعة العملية التعليمية، وتأكد من تحميل المقررات والمناهج الدراسية على المنصة الإلكترونية للجامعة، إضافة إلى التأكد من تسليم مندوبي مراكز الاتصال التكنولوجي في الفرافرة والداخلة وباريس وبلاط السيديهات المطلوبة لنسخ المُقررات الدراسية لطلاب مختلف الكليات والأقسام عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للجامعة، وتسليمها مجانًا للطلاب فى الأماكن التى لم تتوافر بها خدمات الانترنت بالمركز الأربعة.وأكد رئيس الجامعة أهمية تواصل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة، مع الطلاب من خلال المنصة الإلكترونية، والقيام بالرد على استفساراتهم المتعلقة بالمناهج والمقررات الدراسية الجامعية.وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيلتقي مع طلاب الجامعة عبر الفيديو كونفرنس، للرد على استفساراتهم في إطار تواصله مع الطلاب بمختلف كليات الجامعة، على أن يتم إعلان الموعد المحدد لاحقًا.فى نهاية الاجتماع، قدم رئيس جامعة الوادي الجديد الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بكليات الجامعة على ما قاموا به من إجراءات لتحميل مقرراتهم الدراسية على المنصة الإلكترونية للجامعة، بالتنسيق مع مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشبكة المعلومات ومركز البيانات بالجامعة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة بعد قرار رئيس الوزراء باستمرار تعليق الدراسة 15 يومًا أخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.