إيبارشية طما تقدم مدارس الأحد للمرحلة الإبتدائية بالبث المباشر

قامت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما في محافظة سوهاج، ببث الخدمة الكنسية "مدارس الأحد " للمرحلة الإبتدائية مساء اليوم، عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي.وتناقش فقرة مدارس الأحد، اليوم "أحد المخلع" وهو الأحد الخامس بالصوم الكبير، والذي يشرح التأمل به خدام الإيبارشية عبر مقطع فيديو للأطفال، للدعم الروحي لهم بعد قرار تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين.ويأتي تقديم الخدمة الكنسية عبر تقنية البث المباشر في إطار حرص إيبارشية طما على التواصل مع الأطفال، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.