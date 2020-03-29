طبيب ينصح بـ 6 أطعمة تقوى المناعة لدى الأطفال

السلطة الخضراء

سلطة السبانخ

البيض

شوربة الدجاج أو المشروم

الأسماك الزيتية

الزبادي بالفواكه

يهدف العالم أجمع إلى الحصول على مناعة قوية للقدرة على التصدي لفيروس كورونا المستجد، خاصة للأطفال الذي يجب أن نركز على تقوية مناعتهم، لأنهم يكونون دومًا عرضة للإصابة بالأمراض نظرًا لضعف جهازهم المناعي في ظل انتشار الأمراض المختلفة.من جانبه، قدم أخصائي الأطفال دكتور أحمد ثابت قائمة من الأطعمة الشهية التي بدورها تزيد من مناعة الأطفال، ويمكن الحصول عليها بسهولة وهي كالآتي:تعتبر السلطة الخضراء من الأطباق التقليدية والبسيطة التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة للأطفال، لإحتوائها على أنواع مختلفة من الخضروات والعناصر الغذائية التي تعمل على تقوية جهاز مناعة الأطفال، ويجب أن تحتوي علة الطماطم التي تمتلك فيتامين سي وأ، والجزر الذي يحتوي على فيتامين A المحفز لجهاز المناعة ومقاومة البكتيريا، وكذلك الخيار والخص وباقية الخضروات التي تضيف للجسم الكثير.تعد السبانخ من الخضروات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن تعز جهاز المناعة لدى الأطفال، حيث انها تضم كلًا من فيتامين أ، هـ، ج، ك، حمض الفوليك، السيلينيوم، الزنك، والحديد، ولهذا يمكن إضافتها لسلطة الفواكة حتى يتقبلوها ويستطيعوا تناولها.لابد على كل أم أن تقدم لطفلها طبق من البيض المسلوق أو المقلي عند كل فطار، حيث أنه يعد عنصر مهم لتقوية مناعة الجسم.يجهل البعض أهمية الشوربة وما تحتوي عليه من فوائد مختلفة، وأضاف ثابت أنها مضادة للإلتهابات، كما أن الدواجن بشكل عام تعمل على تحسين أداء جهاز المناعة للكبار والصغار، وكذلك المشروم.تعمل الأسماك الزيتية على تقوية مناعة الأطفال لإحتوائها على نسبة عالية من الفسفور، والأوميجا 3، والبروتين، وفيتامين ب، ويمكن الحصول عليهم من خلال تناول السلمون والسردين.تعطي الفواكة الكثير من الفيتامينات التي تقوي المناعة وتتمثل في التوت، الفراولة، الموز، والتفاح، إضافة إلى الزبادي الذي يحفز البروبيوتيك الذي يمكن أن يحفز جهاز المناعة بشكل سليم، وبذلك يكون الطعم شهي ومضاعف، ويمكن إضافة العسل له.