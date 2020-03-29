عمدة موسكو يعلن تشديد القيود على تنقلات السكان داخل العاصمة

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، مساء اليوم الأحد، تشديد القيود على تنقلات السكان داخل العاصمة منعا لتفشي كورونا.وطالب سوبيانين السكان بالالتزام بالحجر الصحي وعدم مغادرة بيوتهم إلى عند الضرورة القصوى.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.