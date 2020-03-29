حبس 4 متهمين بالنصب على المواطنين فى منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية بحبس أربع متهمين بالنصب على المواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على إعانات شهرية من الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعه، والتحفظ على الفيديو المتداول وإعداد تقرير بما فيه.ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل "فيسبوك"، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين من العمالة غير المنتظمة باستخدام مكبر صوت حيازة شخص آخر، والتّحصل منهم على بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم ومبلغ مالى قدره (10 جنيهات) من كل فرد، بزعم إدراج بياناتهم بالموقع الإلكترونى الخاص بإحدى جهات الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على إعانات شهرية، كما تبين قيام شخصين آخرين بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بقصد تحريض المواطنين.تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، فنى تبريد وتكييف، بائعان، عامل مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبُمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بهدف تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.