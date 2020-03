6 أفلام كارتون مناسبة للكبار فى الحجر المنزلى

تلتزم ملايين الأسر في مصر بالعزل الصحي، خوفا من تفشي فيروس كورونا، ولهذا تحتاج أفراد الأسرة إلى كسر الملل بمشاهدة بعض الأفلام والمسرحيات، بعيدًا عن الأفلام العربية، يمكن مشاهدة أفلام الكارتون، لذا نرشح لك عدد من الأفلام "الأنيميشن" التي تعتبر مناسبة لجميع أفراد العائلة.Big Heroمن أفلام الكارتون التى تعتبر مناسبة لكافة أفراد العائلة، تدور أحداث الفيلم حول "بايماكس" إنسان آلي، تنشأ رابطة وثيقة بينه وبين هيرو هامادا، وإذا بمجموعة من المجرمين يهددون بتدمير مدينة سان فرانسيسكو، ويصير هيرو في مرماهم، فيقوم بالتعاون مع بايماكس ومجموعة من أصدقائه من أجل إنقاذ المدينة.Beauty and the Beastحاز فيلم “الجميلة والوحش” أو Beauty and the Beast على إعجاب الجمهور والنقاد حول العالم وكان فهو أول فيلم رسوم متحركة يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار.Dumboتدور قصة الفيلم حول الفيل دامبو وهولت فارير، نجم سيرك سابق تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يعود من الحرب. ثم يقوم مالك السيرك ماكس ميديسي بانتقاء هولت لرعاية فيل حديث الولادة ضخم الأذنين بشكل مبالغ فيه لدرجة تجعله أضحوكة للعديدين.Toy Storyيعتبر أحد أفضل أفلام الكرتون للأطفال حتى الآن وأفضل سلاسل شركة بيكسار على الإطلاق حيث تتحسن، كما أنه مناسب لكافة افراد البيت.Ponyoفيلم Ponyo من إنتاج سنة ٢٠٠٩ وهو أحد أفضل أفلام " ميازاكي" وكان من المفترض أن يكون آخر أفلامه قبل اعتزال الإخراج ولكن قرر بعد ذلك بسنوات العودة بفيلم The Wind Rises من إنتاج عام ٢٠١٣ ويحكي الفيلم قصة سمكة ذهبية ترغب في التحرر من قبضة والدها.Mr. Peabody and Shermanهو فيلم رسوم متحركة من إنتاج دريم ووركس أنيميشن ومن توزيع تونتيث سينتشوري فوكس بـ الولايات المتحدة وصدر في سنة 2014.تدور أحداث القصة حول الكلب بيبودي وابنه شيرمان في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بيبودي هو كلب مثقف غير عن كل الكلاب.