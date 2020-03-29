لمنع الزحام.. مقرات جديدة في 19 مدرسة لصرف المعاشات بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اتّخاذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث خصصت المحافظة مقرات جديدة لمكاتب البريد في 19 مدرسة بجميع مراكز المحافظة، تيسيرًا على أصحاب المعاشات ولمَنع الزحام.وأشار المحافظ إلى توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات، من قفازات وأقنعة طبية، إلى جانب عمليات التطهير بشكل مكثف.وناشد أصحاب المعاشات ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مجابهة وباء كورونا، حرصًا على سلامتهم، موضحًا أنه تم اعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر أبريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر.أوضح المحافظ أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقُومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5 و6 و7 أبريل، بينما أصحاب المعاشات البالغة قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.واعتبارًا من الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحًا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له.◘ تضم أماكن الصرف الجديدة:مدرسة مؤسسة خالد بن الوليد بالعجيزي عن مكتب بريد كفرة العجيزي.مدرسة صناديد الجديدة للغات عن مكتب بريد صناديد.مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بشارع النادي بطنطا عن مكتب بريد شارع النادي.مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بطنطا عن مكتب بريد طنطا فرعي.مدرسة الشهيد النجار بقحافة عن مكتب بريد قحافة.مدرسة مصطفي حشمت بشارع الإنبابي بطنطا عن مكتب بريد ميدان محب.مدرسة السيد يوسف الابتدائية بالقرشي بطنطا عن مكتب بريد القرشي.مدرسة محمد الخُولي الابتدائية بسبرباي عن مكتب بريد سبرباي.مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بصا الحجر عن مكتب بريد صا الحجر.مدرسة صلاح سالم الابتدائية بسيون عن مكتب بريد بسيون فرعي.مدرسة الحرية الابتدائية بابيار عن مكتب بريد إبيار.مدرسة برما بنين الابتدائية ببرما عن مكتب بريد برما.مدرسة كتامة الابتدائية بكتامه عن مكتب بريد كتامه.المدرسة المشتركة بقطور خلف مكتب البريد عن مكتب بريد قطور الرئيسي.مدرسة الشهيد أحمد أبو ريا الابتدائية ببلتاج عن مكتب بريد بلتاج.مدرسة مصطفى كامل زفتي الرئيسي عن مكتب بريد زفتى الرئيسي.مدرسة السنطة المشتركة بالسنطة عن مكتب بريد السنطة فرعي.مدرسة كفر الزيات الابتدائية بنين بكفر الزيات عن مكتب بريد كفر الزيات فرعي.مدرسة اربنا العبد الابتدائية بشبرا النملة طنطا عن مكتب بريد شبرا النملة.​