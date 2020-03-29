خبير أمراض معدية يتوقع وفاة 200 ألف أمريكى بسبب كورونا

قال كبير خبراء الحكومة الأمريكية للأمراض المعدية أنتوني فوشي، إن بلاده قد تشهد 100 ألف حالة وفاة وملايين الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".وأضاف فوشي، وهو رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية - في تصريحات أوردتها مجلة "فورتشن" الأمريكية اليوم الأحد - "سأقول بين 100 ألف و200 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس.. ستكون لدينا ملايين من حالات الإصابة".تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة الفيدرالية الأمريكية في التراجع عن إرشاداتها المتعلقة بالمباعدة الاجتماعية في المناطق التي لم تتضرر بشدة من تفشي فيروس "كوفيد-19".وتحتل الولايات المتحدة حاليا المرتبة الأولى عالميا في عدد الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19"، والتي بلغت تجاوزت 125 ألف حالة إصابة و2100 حالة وفاة حتى صباح اليوم.