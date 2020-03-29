غدًا.. انتهاء حصر بيانات ورواتب العاملين بالمنشآت السياحية

تنتهي غدًا الإثنين الفترة التي سمحت بها الغرف السياحية لإرسال وحصر بيانات العاملين بكل المنشآت السياحية من المؤمن عليهم، ورواتبهم الشهرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة.وشكل الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية، للتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وسيتم إرسال بيانات العاملين إلى الجهات التنفيذية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي.وتدرس الغرف السياحية بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحى الذين يعتبرون أولوية خاصة لدى الحكومة في ظل الفترة الحالية وتوليهم اهتمامًا كبيرًا.