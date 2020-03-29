برلماني: كورونا تحت السيطرة في مصر وكل المستلزمات متوفرة

أشاد المهندس اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية الحاسمة من جانب الرئيس السيسي بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "هذه التوجيهات استطاعت تقليل عدد الاصابات والسيطرة على الوباء في مصر، حتى إن معدلات الاصابة عندنا تتشابه مع اليابان وسنغافورة".وأضاف عضو مجلس النواب -في بيان له اليوم- أن الوضع الوبائي في مصر وبتكاتف أجهزة الدولة والقيادة السياسية، وكل الجهات التي تم التنسيق معها، تحت السيطرة حتى الآن، وهناك 23 معملًا في 23 محافظة، وخلال أيام سيصل عددهم إلى 27 معملا، لتحليل فيروس كورونا، لافتًا الى توافر كل المستلزمات الطبية والصحية في مصر وعدم وجود نقص بها بأي شكل.