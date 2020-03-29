جامعة حلوان تطلق مسابقة «مطرب وشاعر» أون لاين

انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم الأنشطة الطلابية عن بعد بعد تعليق الدراسة وإيقاف الأنشطة الطلابية واللجوء إلى التعليم عن بعد، بادرت أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان بتنفيذ بعض الأنشطة الطلابية أون لاين، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة.وأعلنت أسرة "من أجل مصر" المركزية عن انطلاق فعاليات مسابقة مطرب الجامعة أون لاين، ومسابقة شاعر الجامعة أون لاين، وهي المسابقات التي تتيح لكل طالب فرصة الاشتراك من خلال إرسال فيديو للطالب مدته دقيقتان يسجل الطالب بياناته داخل الفيديو المرسل، ويتم عرض جميع الفيديوهات على صفحة أسرة من أجل مصر، وتتم المنافسة من خلال حصول الفيديو على أكثر عدد تفاعل من الطلاب، مع تقديرات لجنة التحكيم والتي ستتم أون لاين هذا وسوف يحصل الفائزين في المسابقة على لقب مطرب الجامعة، ولقب شاعر الجامعة وعلى ضوء النتائج يتم تقديم جوائز معنوية للفائزين.ويتم استقبال الفيديوهات حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 ثم يبدأ التصويت بعد ذلك وإعلان النتائج.