قرقاش: الحوثيون ميليشيا إرهابية متمردة

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الحوثيين لن يجتازوا فكرة أنهم ميليشيات إرهابية.وغرد "قرقاش"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: «تكرار الاستهداف الحوثي للمواقع المدنية السعودية منطق من يسعى إلى استمرار الحرب، ويبحث عن الاهتمام الإعلامي في ظل أولوية تصدي العالم لجائحة كورونا».وأضاف: «الحوثي وفي كل اختبار لا يستطيع أن يتجاوز كونه ميليشيا إرهابية متمردة، أداة في يد نظام خارجي ضد اليمنيين».وأدانت الإمارات، في وقت سابق من اليوم، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية بصاروخين باليستيين، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما، فيما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الأبرياء.وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مضيفة أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا للإمارات.