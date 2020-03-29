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محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض تجمع لتجار مواشى فى سوق بالأقصر

الأحد 29/مارس/2020 - 06:09 م
الأقصر
الأقصر
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قام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بجولة للمرور على سوق المواشي بإسنا، حيث تلاحظ وجود عدد قليل من المواطنين بغرض الاتجار في المواشى، وعلى الفور أمر بفض وإخلاء المنطقة من المواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا على عدم العودة مرة أخرى، بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ ما جاء بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية؛ لحين إشعار جديد.

ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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