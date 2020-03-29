فض تجمع لتجار مواشى فى سوق بالأقصر

قام محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بجولة للمرور على سوق المواشي بإسنا، حيث تلاحظ وجود عدد قليل من المواطنين بغرض الاتجار في المواشى، وعلى الفور أمر بفض وإخلاء المنطقة من المواطنين.وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا على عدم العودة مرة أخرى، بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ ما جاء بتوجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية؛ لحين إشعار جديد.ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".