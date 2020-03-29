جامعة بنى سويف تنفى إلغاء «التيرم الثانى»: لا تلتفتوا للشائعات

نفت جامعة بني سويف، الأحد، ما تردد خلال الساعات الماضية حول قرار رئيس الجامعة بإلغاء الترم الثاني والاكتفاء بالبحث.وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في بيان الأحد، إن ما أثير بشأن إلغاء الترم الثاني عار تمامًا عن الصحة، وأن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بشكل دائم برئاسة وزير التعليم العالي.وطالب رئيس الجامعة بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها تكدير السلم العام والبلبلة وإثارة الرأي العام.وأهابت إدارة الجامعة بالجميع الالتفاف حول القيادة السياسية والالتزام بقرارات الحكومة، والعمل وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات.