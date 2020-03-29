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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

50 ألف إصابة.. كيف تتعامل ألمانيا مع انتشار كورونا؟

الأحد 29/مارس/2020 - 06:06 م
كورونا
كورونا
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي جعفر الهذال، من مدينة هامبورج الألمانية، إن رغم تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 50 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 300 وفاة، إلا أنهم لم يعلنوا حظر تجوال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، إن الدولة لا تريد إثارة الهلع، والولايات الألمانية لها حرية في اتخاذ الإجراءات، مشيرًا إلى أنه ليس هنااك حظر تجوال ولا إيقاف للشركات، فقط إغلاق لمراكز الدولة التي لها تماس مع المواطنين.

وأردف:"الملاحظ في الشوارع خاصة هامبورج، أنه إذا تجاوز العدد 25 فردًا، الشرطة تتدخل لفض التجمع".

وأوضح أن السلطات الألمانية ترى أن انتشار فيروس كورونا أمر واقع، وتجهز إمكانياتها لمعالجة آثار انتشار الفيروس.

وحذر معهد روبرت كوخ في ألمانيا، من أن النظام الصحي قد يواجه ضغوطًا مشابهة لتلك التي تشهدها إيطاليا إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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