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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

"أشطر" – منصة التعليم الإلكتروني – تطرح المنهج الدراسي المصري بالكامل لجميع الطلاب مجاناً حتى نهاية العام الدراسي 2020

الأحد 29/مارس/2020 - 06:02 م
جريدة الدستور
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أطلقت شركة "أشطر" لتكنولوجيا التعليم تطبيق تعليمي جديد على الهواتف الذكية واجهزة التابلت يقدم المنهج المصري بالكامل لطلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. 
وقرر الفريق الاداري بشركة "أشطر" طرح التطبيق بكل محتوياته مجاناً نظراً للظروف التي تمر بها مصر والعالم، لدعم جميع الطلاب وبالأخص طلاب المرحلة الثانوية في امتحانات نهاية العام، خاصةً في ظل تعليق المدارس والدروس الخصوصية في جميع انحاء الجمهورية.


ويقدم أشطر حلًا تعليميًا شاملاً للطلاب من الصف الأول الإبتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي من خلال ثلاثة محاور رئيسية: التعلم والتدرب واللعب.


أولاً التعلم: كل درس عبارة عن رحلة تتكون من مقاطع فيديو تعليمية تضم معلمين ذوي خبرة عالية، وأسئلة وأجوبة لاختبار مدى استيعاب الطالب للدرس، يليها ملزمة موجزة تغطي أهم المعلومات ثم تقرير شخصي لتتبع الطالب لأدائه، وتنتهي الرحلة التعليمية باختبار اختياري في نهاية كل درس.
 
ثانياً التدرب: يستطيع الطلاب من خلال تطبيق "أشطر" الوصول إلى أكبر بنك أسئلة مكون من أكثر من ١٥٠ الف سؤال وحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة حول الدروس التي يرغبون في مراجعتها.



المحور الثالث والاخير هو اللعب: لأن التعلم يجب أن يكون ممتعًا، سيتمكن مستخدمي "أشطر" من تجميع النقاط اثناء مذاكرتهم على التطبيق، والتنافس مع الطلاب من نفس الصف الدراسي على لوحة المتصدرين، أو مع زملائهم من خلال الدوري التعليمي بشكل اسبوعي.
 
لمعرفة المزيد عن ميزات تطبيق "أشطر" شاهد هذا الفيديو
 
هذا بالإضافة إلى ان تطبيق "أشطر" معتمد من مؤسسة كوجنيا الدولية، وهي واحدة من أكبر مؤسسات الاعتماد التعليمي في العالم. 
 
وتعد مبادرة "أشطر" خطوة مهمة لدعم التعلم عن بعد في مصر حفاظاً على صحة الطلاب والأسر المصرية في ظل الظروف الراهنة.
 
حمل تتطبيق "أشطر" الآن بالضغط على هذا الرابط
 
 
 
 
 

 

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