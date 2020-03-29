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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة وجود خلاف بين سمير غانم وجورج سيدهم منعه من حضور الجنازة

الأحد 29/مارس/2020 - 06:03 م
سمير غانم وجورج سيدهم
سمير غانم وجورج سيدهم
محمد مجدي
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أثار الفنان سمير غانم الجدل، بعدم حضور جنازة رفيق دربه الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض عن عمر 82 عاما.

وفي حوار جمع "الدستور" بالنجم سمير غانم، الذي يعاني من مشاكل صحية منعته من حضور مراسم الجنازة وحضرت بدلا منه زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي ظهرت بالكمامة، تحدث عن حبه الشديد ودعائه المتواصل لشفاء صديق عمره.

وقال سمير غانم وقت إجراء الحوار، إن جورج سيدهم يصارع المرض، وحالته الصحية ليست مستقرة.

وأضاف غانم في تصريحه، أنه يتواصل معه للاطمئنان على صحته لأنه من أعز أصدقائه، وتابع: "كنت أتمنى أن يشاركنا جورج سيدهم مسرحيتي الجديدة (الزهر لما يلعب) لنستعيد الماضي، لكنه للأسف مريض للغاية، ولا يستطيع الحركة".

بتلك التصريحات التي قالها سمير غانم منذ حوالي شهر تقريبًا، نفى ما يتم تداوله هذه الفترة من فكرة وجود خلاف يجمعه بصديقه الراحل، بل أن التعب والخوف من فيروس كورونا، هو ما منعه من حضور الجنازة.

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