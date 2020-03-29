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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد اعتمادها.. جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مايو 2020

الأحد 29/مارس/2020 - 06:02 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.

وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
بعد اعتمادها.. جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مايو 2020
بعد اعتمادها.. جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مايو 2020
بعد اعتمادها.. جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مايو 2020
بعد اعتمادها.. جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مايو 2020

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