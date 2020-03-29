فريق طبي من جامعة المنصورة يتوجه إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد

توجه فريق كلية الطب بجامعة المنصورة إلى مستشفى العزل بتمى الأمديد، للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بالمستشفى التي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا.ويتكون الفريق من أعضاء من هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب، ويضم: (مدرسان ومدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية، ومدرسان ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، ومدرسان ومدرس مساعد بقسم الأمراض المتوطنة، ومدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة).. ومن المقرر أن يستمر عمل الفريق لمدة 14 يوما.وتوجه الفريق إلى المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور عبدالباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية، بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب المنصورة.وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للفريق الطبي قبل انطلاقه، واصفا إياهم بـ"جنود مصر البواسل" الذين اختاروا التصدي للفيروس بإرادتهم الحرة وبوازع إنساني لتقديم رسالتهم الإنسانية لمعاونة زملائهم في وزارة الصحة وتقديم الدعم الطبي للعمل على شفاء المصابين بالفيروس، مؤكدا أنهم يخوضون حربا من نوع مختلف ضد انتشار مرض اجتاح العالم، وأنهم فى مهمة قومية ووطنية جديدة لخدمة المجتمع بمحافظة الدقهلية.