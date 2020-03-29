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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: نشر المعلومات غير الدقيقة وقت الأزمات لا يدعم جهود الدولة

الأحد 29/مارس/2020 - 05:57 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، أن الجهة المنوطة بالتصريح بشأن فيروس كورونا هي وزارة الصحة، مشددًا على أن نشر المعلومات غير الدقيقة عن الفيروس وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين وعلى منظومة إدارة الأزمة بالدولة يعد من أبواب نشر الشائعات التي تضر وتؤثر بشكل سلبي.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الإعلاميين من أبناء المحافظة، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة والتي تشغل الرأي العام في تلك الفترة، بالإضافة إلى التطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالتعامل في ظل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الحكومة في هذه الفترة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ.

كما تمت مناقشة آليات تنفيذ حملة توعوية يتبناها الإعلام بالمحافظة لزيادة وعي المواطن بالإجراءات الوقائية التي تنفذها الحكومة، للحد من التجمعات ضمن خطة شاملة لمجابهة احتمالية العدوى بالفيروس ومنع انتشاره للعبور إلى بر الأمان من تلك الأزمة.

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