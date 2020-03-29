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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تستعرض خطة مواجهة كورونا بالوحدات المحلية

الأحد 29/مارس/2020 - 05:54 م
الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض،
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، تم خلاله عرض مقترحات الوحدات المحلية لمدن ميت أبو غالب، والروضة، وعزبة البرج كلًا على حدة بخصوص الإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت تلك المقترحات الخطط المستقبلية للمشروعات المطلوب تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 20212020، بما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين وبما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توضيح كافة المشاكل والاحتياجات الخاصة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحى وغاز واتصالات وكهرباء وكابلات الفايبر الخاصة بمنظومة التحول الرقمى والاتصالات.

كما اطلعت المحافظ على كافة التقارير الخاصة بحالة الطرق والشوارع بتلك المدن، والتى تحتاج إلى أعمال رصف او رفع كفاءة أو الرد الشئ لأصله من قبل شركات المرافق، فضلا عن الحصر الخاص بإحتياجات أعمدة الإنارة ومعدات ومهمات النظافه.

و أكدت الدكتورة منال عوض على ترتيب الأولويات الخاصة بتلك الاحتياجات للمناطق المحرومة أولًا والعمل على التنسيق الكامل بين كافة الجهات والبدء فى وضع دراسات وبرامج زمنية محددة لتلك الأعمال.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وطارق بدوى، مدير مديرية الطرق، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن ميت أبو غالب، والروضة، وعزبة البرج، ورؤساء شركات الكهرباء، والغاز، ومياه الشرب، والصرف الصحى، وكذلك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المصرية للإتصالات، ونائبى رؤساء المدن، وسكرتيرى الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الهندسية، والتخطيط بكل وحدة.
الدكتورة منال عوض،
محافظ دمياط تستعرض خطة مواجهة كورونا بالوحدات المحلية
الدكتورة منال عوض،
محافظ دمياط تستعرض خطة مواجهة كورونا بالوحدات المحلية

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