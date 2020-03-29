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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح حساب بنكي لدعم «عمال اليومية» في الإسكندرية

الأحد 29/مارس/2020 - 05:51 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب رقم "٩٤٥٠٨٥٦٢٦١ "، ببنكي الأهلي المصري، والقاهرة، لبدء قبول الإيداعات للتبرع به لصالح مبادرة "ادعم عمال اليومية"، والتي أطلقت ٢٢ مارس الجاري؛ لتقليل الأثار الناتجة على عمال اليومية بالإسكندرية جراء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الشريف أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين.

يذكر أن محافظة الإسكندرية بادرت بإطلاق مبادرة ادعم عمال اليومية فى إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها من البسطاء، وأعلن محافظ الإسكندرية حينها أنه سيتم فتح حساب بنكي للتبرع للمبادرة، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، وجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.

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