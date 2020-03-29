ضبط 3 أطنان ملحًا غير صالح للاستهلاك ببنى سويف

تمكن فريق مراقبة الأغذية بمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأحد، من ضبط 50 جوال ملح طعام خشن زنة الجوال الواحد 50 كيلوجرام، بإجمالي 2 طن، وضبط 35 لفة ملح طعام يودي ناعم سعة كل لفة 10 أكياس زنة الكيس الواحد ٧٥٠ جراما، بناءً على تعليمات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف.وبالفحص تبين أن الملح المضبوط متحجر وغير نظيف وبه شوائب، كما أنه ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية فقط، مخالفا القانون 10 لسنة 1966 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1 لسنة 2019، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.