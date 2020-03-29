إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالغربية

أكد المحاسب عبدالشافي كمال، رئيس مركز ومدينة السنطة بالغربية، أنه لن يتهاون مع كل مَن يستغل ظروف حظر التجوال في أعمال مخالفة للقانون، خاصة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.وقال رئيس المدينة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية، منها حالتا إزالة على أرض زراعية بعزبة جزر وأرض داخل الحيز العمراني وإزالة بناء بدون ترخيص وتعدٍ على الشارع العام بالطوب الأبيض بسور من ضلعين 15×3 على مساحة 525 مترًا داخل الحيز العمراني بقرية كفر قرطام.أضاف رئيس مركز ومدينة السنطة أن هناك تعليمات لنوابه ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة ووقف أي حالات بناء في المهد.