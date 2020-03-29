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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»

الأحد 29/مارس/2020 - 05:46 م
للواء محمد الشريف
للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة لتطهير القرى والنجوع بالمحافظة، تحت شعار "الإسكندرية تقدر" بالاستعانة بمعدات وماكينات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها 25 ألف ماكينة، كما وفرت المحافظة جميع مواد التعقيم اللازمة، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وقال محافظ الإسكندرية إن تلك المبادرة تأتى لدعم جميع القرى بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيها الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن؛ لكن فى هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس فقط تجاه اهاليهم ولكن تجاه مواطني الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى.

وأكد المحافظ: "الإسكندرية تقدر، بكل أهاليها، وستكون مثالا يحتذى به، وسنخرج جميعا من تلك الأزمة متعاونين ومجتمعين على مصلحة بلدنا الغالية مصر"، مشددا على ضرورة توعية الأهالي بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها والتقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ولفت محافظ الإسكندرية الانتباه إلى أنه سيتم تدريب 5 من المتطوعين من كل قرية، على كيفية خلط مواد التعقيم بالنسبة المحددة وطرق الرش على مدار 3 أيام متتالية، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم عقب الانتهاء من تطهير القرى والنجوع في تطهير وتعقيم باقي أنحاء المحافظة.

يشار إلى أن المبادرة تستهدف تطهير 254 من قرى أبيس، بالإضافة إلى 40 قرية تابعين إليها بإجمالي 294.
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»
«الإسكندرية تقدر».. مبادرة لتطهير القرى والنجوع لمكافحة «كورونا»

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