السودان: تسجيل حالة سادسة بكورونا

افاد موقع " سكاي نيوز عربية " مساء اليوم الأحد، بإعلان وزير الصحة السوداني اكتشاف حالة سادسة لمصاب بفيروس كورونا.وكانت وزارة الصحة السودانية قد أكدت في وقت سابق عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاثة التى أعلن عنها فى الأيام الماضية، وتوفيت أحدها.وأوضحت فى بيان مساء أول أمس الجمعة، أن تقارير الوضع الوبائى أشارت إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة، لافتة إلى أن عدد حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان، بلغت 77 حالة اشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.