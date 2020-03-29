ارتفاع عدد مصابى كورونا فى ليبيا لـ8

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 8 حالات، بعد اكتشاف 5 حالات جديدة في مدينة مصراتة الخاضعة لسيطرة لحكومة الوفاق.وكشف المركز، في بيان له، أنه تسلم 12 عينة من الحالات المخالطة لمصاب مصراتة الذي تأكد إصابته أمس، وثبتت إصابة 5 منهم بينما تأكدت سلبية نتائج السبعة الباقين.وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأوبئة، أمس، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا واحدة في طرابلس وأخرى في مصراته.يذكر أن ليبيا سجلت الأسبوع الماضي أول حالة لمصاب قدم من السعودية بعد أداء العمرة.