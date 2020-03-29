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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب الأشراف يوجه رسالة دعم للأطباء وتحية للشعب على التزامه

الأحد 29/مارس/2020 - 05:41 م
السيد محمود الشريف،
السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف
أميرة العناني
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وجه السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، رسالة تحية وتقدير ودعم ومؤازرة لجيش مصر الأبيض من العاملين بالقطاع الصحي أطباء وممرضين وعمالا لما يبذلونه من جهد كبير في مجال التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل تحقيق الوقاية اللازمة للشعب المصري وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء التام، ما يجعل هنالك ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات للمتعافين والمتحولين للحالة السلبية، مقدمًا خالص تعازيه لمن رحلوا بسبب هذا الوباء.

وقال الشريف، في بيان له اليوم، إن الشعب المصري العظيم يقدم نموذجًا فريدًا في انضباطه والتزامه بالقرارات الوقائية والصحية التي أعلنتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعليهم أن يواصلوا حالة الانضباط لحين اجتياز الظرف الاستثنائي والراهن الذي نتضرع إلى المولى عز وجل بأن ينجلي عنا في أقرب وقت، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كافة والإنسانية جمعاء من هذا المرض اللعين.

وناشد نقيب السادة الأشراف عموم المصريين إلى تجاهل أي دعوات أو شائعات من شأنها إثارة البلبلة وتعريض أمنهم وسلامة مجتمعهم وأهاليهم للخطر، والتزام بيوتهم في الفترة وعدم الخروج إلا في الضرورة الملحة وسلوك كافة الطرق والإجراءات التي تضمن لهم الحفاظ على أرواحهم وسلامة من يحبون، وأن يضعوا نصب أعينهم مراد الحق عز وجل حين حذر من الاستهتار أو تعريض النفس للخطر، فقال جل وعلا: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

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