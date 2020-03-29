«قوى عاملة بنى سويف» تخصص رقمًا لتلقى وتسجيل طلبات الدعم لمتضررى «كورونا»

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأحد، تخصيص رقم 2126615 بمديرية القوى العاملة ببني سويف؛ لتلقى وتسجيل البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات أو الفئات المتضررة من تأثير قرارات الحكومة الأخيرة بغلق بعض الأنشطة التجارية والحرفية، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية لمجابهة فيروس كورونا.يأتى ذلك للحصول على منحة الوزارة المقدمة لمعاونتهم في تخطي هذه الفترة، وأيضا الاستفادة من سبل الدعم التي ستوفرها الحكومة وفقا للجنة دعم هذه الفئات التي تضم الوزارات المعنية.وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إن هذه الخطوة تم اتخاذها بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة للتيسير على العمالة غير المنتظمة كوسيلة إضافية بجانب التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي الذي أتاحته الوزارة على شبكة الإنترنت www.manpower.gov.eg، ومراعاة تفاوت المستوى التعليمي أو الثقافى لبعض المواطنين الذين لا تتوافر لديهم خدمة الإنترنت.كانت وزارة القوى العاملة قررت صرف منحة استثنائية 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بكل محافظة، تماشيا مع الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.