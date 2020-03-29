بروتوكول تعاون بين مديرتى الصحة والتضامن بالغربية لمواجهة «كورونا»

وقع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بروتوكول تعاون مع أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى؛ لنقل العيادات الخارجية بمستشفي المنشاوي العام إلى مجمع عيادات الهلال الأحمر بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد وكيل الصحة أنه إيمانا منه بدور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الدولة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر والعالم أجمع، والذي يعد واجبا وطنيا للجميع في المقام الأول، منعا لتدكس المواطنين واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوي، وتخفيف العبء على مركز طبي سعيد ومستشفي المنشاوي.