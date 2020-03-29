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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولى عهد أبوظبى يبحث مع بابا الفاتيكان تطورات انتشار كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 05:39 م
ولي عهد أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
منة سالم
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بحث ولي عهد أبوظبي مع بابا الفاتيكان، مساء اليوم الأحد، تطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته وفقا لما أوردته "سكاي نيوز عربية".

وأعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي فى دولة الإمارات عن عدد من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، لا سيما مستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة، وذلك انطلاقًا من حرصه على صحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وفق "وام".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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