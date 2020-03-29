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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سبحة وسيلفى».. أبرز لقطات جنازة جورج سيدهم

الأحد 29/مارس/2020 - 06:31 م
جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
محمد مجدي تصوير محمود عبد الناصر
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حضر عدد محدود من الفنانين وأهالي الفنان الراحل جورج سيدهم، تشييع جنازته من كنيسة العذراء في مدينة نصر، بعدما وافته المنية عن عمر ناهز 82 عامًا.

وظهر خلال تشييع جنازته عدة لقطات غريبة نوعًا ما على حال الجنازات في مصر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل كبير حول العالم.

أولى اللقطات هي ظهور الفنانة دلال عبدالعزيز مرتدية "الكمامة" للحد من العدوى المصاحبة لفيروس كورونا، كما ظهرت وفي يدها "سبحة".

وتأتي ثاني اللقطات من خلال السيلفي الذي اتخذه أحد الحاضرين للجنازة مع الفنان هاني رمزي، الذي اضطر إلى خلع الكمامة من أجل ظهور وجهه في الصورة التي تم التقاطها خلال مراسم الجنازة.

ومن أبرز اللقطات التي ظهرت في الجنازة تواجد نقيب الممثلين أشرف زكي في الجنازة، وهو لا يرتدي الكمامة بجانب عدد كبير من الحاضرين، الذين لم يظهروا مرتدين كمامة النجاة التي أبلغت عنها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وأخيرا ظهر عدد من المصورين الذين حضروا مرتدين الكمامات من أجل تغطية الجنازة الخاصة بالفنان الكبير الراحل جورج سيدهم.
جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
«سبحة وسيلفى».. أبرز لقطات جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم
«سبحة وسيلفى».. أبرز لقطات جنازة جورج سيدهم
جنازة جورج سيدهم

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