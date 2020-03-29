سوريا تسجل أول وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة في البلاد مصابة بفيروس كورونا المستجد.وكشفت الوزارة عن أن الحالة لسيدة توفيت فور دخولها إلى المستشفى، وتبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك وفق وكالة النباء السورية الرسمية "سانا".وأعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء الماضي عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليكون إجمالي الحالات المصابة المؤكدة 4 حالات فقط ليس من بينهم السيدة التي توفيت اليوم.وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد الماضي، عن إغلاق جميع المعابر أمام القادمين من لبنان حتى إشعار آخر.