محافظ شمال سيناء يوجه بتنظيم خدمات التليفونات والإنترنت منعا للزحام

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة مسئولي تليفونات العريش بتنظيم عملية حصول المواطنين على الخدمات وتوفير أماكن جلوس لهم منعا للزحام، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.وأكد المحافظ، في تصريح اليوم الأحد، أن محافظة شمال سيناء لا تزال خالية من فيروس كورونا المستجد نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المعنية.. وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المحافظة خالية من الفيروس مثل عدم الزحام فى الشوارع والعمل على منع التجمعات أمام مرافق الخدمات وغيرها من المصالح الحكومية.وكان سنترال العريش الرئيسى بوسط مدينة العريش شهد اليوم الأحد زحاما شديدا من المواطنين للحصول على خدمات التليفون الأرضى والإنترنت وشريحة الإنترنت الخاصة بطلاب الثانوية العامة، وذلك بالرغم من إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعليمات الصادرة بمنع التجمعات.