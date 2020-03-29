بيلوسي تتهم ترامب بإنكار الحجم الحقيقي لوباء كورونا

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، بإنكار المدى الحقيقي لانتشار وباء كورونا وشدته، وقالت إن هذا القرار يتسبب في فقدان أرواح.وقالت بيلوسي اليوم: "إن إنكاره (ترامب) في البداية كان مميتا"، وذلك مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حاجز الألفي شخص.واعترضت بيلوسي بشدة على اقتراح من جانب ترامب بإعادة فتح الاقتصاد بحلول 12 أبريل، محذرة من أن الفيروس ما زال ينتشر، وأشارت إلى أن نقص وسائل الفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس تعني أن النقاط الساخنة الجديدة قد تفلت من الملاحظة والمراقبة.كما وجهت بيلوسي الاتهام إلى ترامب بأنه بذل جهودا ضئيلة للغاية في الأسابيع الأولى، وانتقدت رفضه حتى الأسبوع الماضي لإصدار أوامر بإنتاج المعدات الطبية الأساسية.وقالت: "لا يمكننا الاستمرار في السماح له بمواصلة هذا التهوين بشأن ما يحدث هنا".وأضافت أن حكام الولايات لديهم الحق في الشعور بالاستياء من الكونجرس لعدم توفير التمويل اللازم لحكوماتهم والحكومات المحلية من أجل التعامل مع الوباء، مشيرة إلى أن ثمة حاجة إلى حزمة تحفيز اقتصادي رابعة.