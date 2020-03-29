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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعم السودان بـ8 مليون دولار لمواجهة كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 05:03 م
السودان
السودان
محمد عمر
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أعلنت الولايات المتحدة عن دعم السودان بـ8 مليون دولار لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في بادرة تحسن جديدة في علاقات البلدين بعد عقود من المقاطعة والعقوبات الأمريكية على الخرطوم.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن واشنطن قررت ايضا توفير الدعم والإمدادات ذات الصلة بالصحة لتعزيز أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث رصدت من قبل 45 مليون دولار لدعم هذه القطاعات.

يأتي ذلك في ظل تحسن العلاقات بين السودان والولايات المتحدة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير، حيث أعلن البنك المركزي السوداني مطلع الشهر الجاري عن انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.

وبموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.

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